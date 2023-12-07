Генсек НАТО назвал предоставление помощи Украине «хорошей возможностью потратить деньги»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предоставление Украине помощи «хорошей возможностью потратить деньги». Об этом передает ТАСС.

На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года участницы альянса поставили задачу довести свои военные расходы до 2% ВВП страны. Мотивировали они это «российской угрозой» в связи с воссоединением Крыма с Россией. На саммите в Вильнюсе в июле 2023 года было решено, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов.

На пресс-конференции в Брюсселе, состоявшейся после встречи с Премьером Люксембурга Люком Фриденом, Столтенберга спросили, как необходимо тратить 2% ВВП на оборонные расходы.

«Если есть проблема, как потратить 2%, я могу помочь, – заявил генсек. – У НАТО есть ряд хороших возможностей, в первую очередь, помощь Украине. Если у вас внезапно появились деньги, я бы посоветовал вложить их в помощь Украине».

На данный момент 8 из 31 страны выполняют требование. Люксембург, будучи одним из крупнейших банковских центров Европы, тратит на оборону меньше всех в альянсе, его военный бюджет составляется примерно 0,54% его ВВП.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.