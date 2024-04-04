Генсек НАТО назвал поставки оружия Украине инвестицией в безопасность

Боевые действия на Украине необходимы для обеспечения безопасности НАТО. Поэтому поставки оружия Киеву — это своеобразные инвестиции в нее, уверен генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Таким мнением он поделился во время пресс-подхода с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

«То, что вы делаете, — это очень нужно для безопасности НАТО, — подчеркнул Столтенберг. — Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО».

По его словам, поставки оружия Украине должны стать обязательными для всех стран — членов альянса. В настоящее же время 99% передаваемых Киеву вооружений идут из 32 стран, поэтому нужно, чтобы в дальнейшем эта нагрузка распределялась «предсказуемо и справедливо».

Кулеба же сообщил, что Украина в приоритетном порядке запросит у НАТО системы Patriot.