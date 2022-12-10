Генсек НАТО допустил перерастание украинского конфликта в войну между Россией и альянсом

Украинский конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в войну между Россией и НАТО, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что такого развития событий можно избежать.

«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», – сказал он на норвежском телеканале NRK.

При этом Столтенберг убежден, что обеспечить мир сможет только сильная Украина – этим, по его словам, объясняется военная поддержка Киева со стороны западных стран. «В какой-то момент разговоры становятся бесполезными», – добавил он.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. Страны Запада активно поддерживают киевские власти, снабжая их вооружением. В конце ноября сообщалось, что страны НАТО договорились нарастить военную поддержку Украины.