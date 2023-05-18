Генсек НАТО анонсировал программу полного перевооружения Украины по западному образцу

В июле лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу военной помощи Украине, которая позволит полностью перевооружить ее по западному образцу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные», – цитирует его ТАСС.

Еще одним важным решением саммита он назвал утверждение дальнейших мер по милитаризации Европы.

Основным поставщиком вооружений для стран НАТО и их партнеров является военно-промышленный комплекс США. ЕС занимается милитаризацией европейской промышленности, сосредоточившись на наращивании производства боеприпасов.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Предполагается, что на нем, в числе прочего, будет объявлено о поставках новых видов вооружения Киеву.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер накануне заявил, что из-за масштабного вооружения Украины после завершения ее нужно принять в НАТО, чтобы гарантировать, что неопытное руководство страны в будущем не будет решать территориальные споры военным способом.