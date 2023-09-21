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Генсек ЛАГ оценил шутку главы МИД России о том, что всё хорошо, «от изоляции страдаем»
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт оценил шутку главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что у России всё хорошо, «только от изоляции страдаем». Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Она рассказала, что во время приветствия генсек ЛАГ спросил у министра, как дела, на что Лавров ответил: «Всё хорошо, только от изоляции страдаем».
«Гость шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь», – пишет Захарова.
18 сентября Президент Владимир Путин заявил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на санкции. Страны Запада начали ужесточать ограничительные меры против России после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Власти РФ не раз заявляли, что СВО будет продолжаться до достижения ее целей.
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