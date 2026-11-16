Генсек Федерации хоккея Норвегии объяснил неучастие России на МЧМ-2027

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Генеральный секретарь Федерации хоккея Норвегии Петтер Сальстен прокомментировал ситуацию вокруг молодежного чемпионата мира 2027 года.

Ранее стало известно, что сборная России пропустит турнир, в котором должна была заменить норвежскую команду.

Сальстен отметил, что в Норвегии рады за игроков, тренеров и все хоккейное сообщество страны, так как команда заслужила это место, добившись повышения в классе по итогам прошлого сезона.

По его словам, норвежцы ждали этого целый год, однако последний месяц провели в состоянии неопределенности.

При этом генсек федерации подчеркнул, что неучастие России касается исключительно этого конкретного турнира и связано только с отказом россиянам в визах.

Вопрос об участии сборной России в других предстоящих чемпионатах текущего сезона, по его словам, пока остается открытым.

«При этом стоит отметить, что данное уточнение относительно неучастия России касается только этого конкретного турнира и связано исключительно с тем, что россиянам было отказано в визах. Вопрос об участии России в других предстоящих чемпионатах этого сезона остается открытым», – цитирует Сальстена пресс-служба Федерации хоккея Норвегии.