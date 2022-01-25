Секретарь Генсовета «Единой России» прибыл в Татарстан на конференцию единороссов

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прибыл в Татарстан. В аэропорту Казани его встретил Секретарь Татарстанского отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Ожидается, что в Казани Андрей Турчак ознакомится с работой Центра развития цифровых компетенций «Единой России», который был создан на базе Татарстанского отделения партии в 2021 году. Основная задача центра — поддержка цифровых продуктов «Единой России» и развитие цифровых компетенций представителей партийного актива.

На сегодняшний день центр занимается поддержкой 12 информационных систем партии и обеспечивает 14 образовательных программ для сотрудников.

Кроме того, Андрей Турчак и Фарид Мухаметшин планируют осмотреть казанский лицей №131, который был включен в федеральную программу капремонта школ, инициированную «Единой Россией». Здание лицея, открытого в 1961 году, сейчас уже не отвечает современным требованиям. В 2022 году на ремонт учреждения выделят более 32,4 млн рублей.

Вечером Секретарь Генсовета «Единой России» примет участие в конференции Татарстанского отделения партии, на котором Фарид Мухаметшин отчитается о работе политсовета за пять лет и назовет задачи на ближайшее время.

На региональной конференции будут избраны секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», новые составы регионального политсовета и президиума, региональной контрольной комиссии.

На данный момент «Единая Россия» в Татарстане объединяет 45 местных и более 2 тыс. первичных отделений, насчитывает в своих рядах 129,6 тыс. человек. Одним из главных приоритетов партийной работы является выполнение наказов и предложений, полученных в ходе избирательных кампаний. Благодаря конструктивному взаимодействию ветвей власти, поддержке Президента РТ и Правительства все поступившие наказы — и это новшество пятилетки — теперь находят отражение в республиканских и муниципальных программах с конкретными сроками и финансированием из бюджета.