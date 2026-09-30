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Общество 30 сентября 2026 13:19

Генпрокуроры СНГ подписали соглашение о борьбе с терроризмом и экстремизмом

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В Казани подписано соглашение о сотрудничестве Генеральных прокуратур государств – участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Церемония прошла в завершении 36-го заседания Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

Сторонами соглашения выступили Генеральные прокуратуры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

Документ предусматривает оперативный обмен информацией о террористических и экстремистских организациях, готовящихся преступлениях и источниках финансирования, а также принятие согласованных мер и взаимодействие при расследовании уголовных дел.

Особое внимание уделено противодействию использования современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в преступных целях и предупреждению вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность.

Также предусмотрено сотрудничество по вопросам выдачи, правовой помощи и возврата активов, обмен опытом, подготовка кадров и совместные исследования.

«Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции сторон, с соблюдением национального законодательства, международных обязательств и требований к защите информации. Соглашение вступает в силу с даты подписания и открыто для присоединения прокуратуры других государств Содружества», – отметили в секретариате.

Подлинный экземпляр документа на русском языке будет храниться в секретариате Координационного совета.

«Уважаемые коллеги! Как это ни грустно, наша сегодняшняя встреча завершена. Всем спасибо и до новых встреч», – сказал председатель КСГП Александр Гуцан.

#Генпрокуратура РФ #соглашение #СНГ
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