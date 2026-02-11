Генпрокурор США допустила раскрытие скрытых имен в деле Эпштейна

Власти США допускают, что в опубликованных Минюстом материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна могли быть излишне скрыты некоторые имена, и готовы их раскрыть. Об этом на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей заявила министр юстиции – генеральный прокурор США Пэм Бонди, ее слова приводит «ТАСС».

Она пояснила, что если в документах было скрыто имя человека, которое не следовало вымарывать, ведомство готово обнародовать эту информацию. Таким образом Бонди ответила на заявление одного из конгрессменов, который призвал раскрыть имена всех возможных сообщников Эпштейна.

При этом министр подчеркнула, что если в опубликованных материалах по ошибке оказалось имя жертвы, пострадавшей от действий Эпштейна, ведомство, наоборот, скроет такие данные. По ее словам, Минюст получил 30 дней на проверку миллионов страниц документов – необходимо было оценить, какую информацию следует раскрыть, а какую оставить закрытой. Бонди добавила, что доля допущенных ошибок оказалась очень небольшой.

Ранее группа американских законодателей заявила, что в обнародованных материалах могли быть скрыты имена нескольких предполагаемых сообщников Эпштейна, и призвала Минюст раскрыть эти данные.