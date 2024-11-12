Генпрокурор России поручил проверить цены на молоко

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку цен на молочную продукцию после появления информации об их увеличении со стороны производителей, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

«С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что при обнаружении нарушений будут применены соответствующие меры прокурорского надзора для предотвращения неоправданного роста цен.