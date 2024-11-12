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Генпрокурор России поручил проверить цены на молоко
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку цен на молочную продукцию после появления информации об их увеличении со стороны производителей, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.
«С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», – говорится в сообщении.
Сообщается также, что при обнаружении нарушений будут применены соответствующие меры прокурорского надзора для предотвращения неоправданного роста цен.
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