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Общество 12 ноября 2024 16:18

Генпрокурор России поручил проверить цены на молоко

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку цен на молочную продукцию после появления информации об их увеличении со стороны производителей, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

«С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что при обнаружении нарушений будут применены соответствующие меры прокурорского надзора для предотвращения неоправданного роста цен.

#Генпрокуратура России
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