Генпрокурор России назначил трех новых прокуроров в Казани

На должность прокурора Московского района города назначена старший советник юстиции Ольга Малых. Ранее занимавший эту должность Валерий Кузьмин вышел в отставку по выслуге лет.

Ольга Малых уроженка Удмуртии, выпускница Удмуртского госуниверситета. Работу в органах прокуратуры начала в 1995 году в должности помощника прокурора Набережных Челнов. Последние два года занимала пост Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

На должность Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен старший советник юстиции Наиль Исмагилов, который с 2011 по 2021 год служил в должности прокурора Приволжского района Казани.

Пост прокурора Приволжского района Казани занял выпускник юрфака КГУ старший советник юстиции Артур Шарипов. Свой трудовой путь Шарипов начал в 2004 году в должности следователя следственного отдела прокуратуры Челнов. Последние пять лет трудился в должности прокурора Апастовского района республики.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенных руководителей коллективам районных прокуратур.

