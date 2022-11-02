Генпрокурор России назначил нового прокурора Спасского района

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Спасского района Татарстана назначен младший советник юстиции Андрей Наумов.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового начальника коллективу районной прокуратуры. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры РТ

Андрей Вячеславович родился 12 октября 1987 года в Казани. В 2010 году он окончил КФУ по специальности юриспруденция. Службу в прокуратуре начал три года спустя помощником прокурора Ново-Савиновского района Казани.

В 2015 году он занял должность помощника прокурора Казани. В 2021 году Наумова назначили прокурором отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ.