Генпрокурор России назначил нового прокурора Чистополя

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Чистопольского городского прокурора назначен Тимур Дияров.

Нового начальника коллективу городской прокуратуры представил прокурор Татарстана Ильдус Нафиков.

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Тимур Дияров уроженец села Нармонка Лаишевского района республики, выпускник юрфака КГУ.

Работу в органах прокуратуры начал в 2009 году в должности помощника прокурора Вахитовского района Казани.

Последние четыре года занимал пост первого заместителя Зеленодольского городского прокурора.