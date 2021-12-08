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Происшествия
8 декабря 2021  16:46
Полина Шевчук

Генпрокурор России назначил нового прокурора Чистополя

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Чистопольского городского прокурора назначен Тимур Дияров.

Нового начальника коллективу городской прокуратуры представил прокурор Татарстана Ильдус Нафиков.

 

Фото: © Прокуратура РТ

Тимур Дияров уроженец села Нармонка Лаишевского района республики, выпускник юрфака КГУ.

Работу в органах прокуратуры начал в 2009 году в должности помощника прокурора  Вахитовского района Казани.

Последние четыре года занимал пост первого заместителя Зеленодольского городского прокурора.

#назначение прокурора #Прокуратура РТ
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