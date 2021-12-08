Генпрокурор России назначил нового прокурора Чистополя
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Чистопольского городского прокурора назначен Тимур Дияров.
Нового начальника коллективу городской прокуратуры представил прокурор Татарстана Ильдус Нафиков.
Тимур Дияров уроженец села Нармонка Лаишевского района республики, выпускник юрфака КГУ.
Работу в органах прокуратуры начал в 2009 году в должности помощника прокурора Вахитовского района Казани.
Последние четыре года занимал пост первого заместителя Зеленодольского городского прокурора.