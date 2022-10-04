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Происшествия
4 октября 2022  19:34
Павел Климчак

Генпрокурор РФ заявил, что запад не скрывает действия по разрушению «Северного потока»

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Сегодня во время встречи с вьетнамским президентом Нгуен Суан Фуком Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что запад после угроз уничтожить «Северный поток» не стал скрывать свои действия по его разрушению. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Генпрокурора, западные политики все чаще прибегают к стратегии двойных стандартов.

«Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая», – заявил Краснов.

Он также отметил важность сохранения партнерства с Вьетнамом в условиях подобной дезинформации и провокации.

#Северный поток
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