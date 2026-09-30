news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 сентября 2026 11:13

Генпрокурор РФ встретил глав делегаций стран СНГ на заседании в Казани

Читайте нас в
Генпрокурор РФ встретил глав делегаций стран СНГ на заседании в Казани
Фото: Генпрокуратура России

Генпрокурор РФ Александр Гуцан в эти минуты в фойе Казанской Ратуши приветствует глав делегаций, прибывающих на 36-е заседание Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана состоится 36-е заседание Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ и 24-е заседание Генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Мероприятия в форматах КСГП и ШОС традиционно являются важнейшими ежегодными событиями в сфере укрепления международного сотрудничества надзорных ведомств. Такие встречи позволяют главам прокурорских служб проводить прямые переговоры по актуальным темам, представляющим взаимный интерес.

Основная часть заседания КСГП будет посвящена обсуждению современных вызовов и новых решений в сфере возврата активов из-за рубежа. В свою очередь, участники ШОС рассмотрят вопросы защиты традиционных семейных ценностей и проблемы распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних, а также подпишут документы для укрепления двусторонних контактов.

Фото: Генпрокуратура России

#Генпрокуратура России #ШОС
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

29 сентября 2026
Аналитики назвали самых эффективных в борьбе с мошенниками мобильных операторов

Аналитики назвали самых эффективных в борьбе с мошенниками мобильных операторов

29 сентября 2026
Новости партнеров