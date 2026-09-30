Генпрокурор РФ встретил глав делегаций стран СНГ на заседании в Казани

Фото: Генпрокуратура России

Генпрокурор РФ Александр Гуцан в эти минуты в фойе Казанской Ратуши приветствует глав делегаций, прибывающих на 36-е заседание Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана состоится 36-е заседание Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ и 24-е заседание Генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Мероприятия в форматах КСГП и ШОС традиционно являются важнейшими ежегодными событиями в сфере укрепления международного сотрудничества надзорных ведомств. Такие встречи позволяют главам прокурорских служб проводить прямые переговоры по актуальным темам, представляющим взаимный интерес.

Основная часть заседания КСГП будет посвящена обсуждению современных вызовов и новых решений в сфере возврата активов из-за рубежа. В свою очередь, участники ШОС рассмотрят вопросы защиты традиционных семейных ценностей и проблемы распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних, а также подпишут документы для укрепления двусторонних контактов.