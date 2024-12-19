Генпрокурор РФ указал на серьезные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал Минпросвещения и Минобрнауки устранить «чехарду» с постоянно обновляющимися учебными пособиями, пишет ТАСС.

«Недавно мы завершили масштабную проверку и обнаружили серьезные нарушения в работе Министерства просвещения, Рособрнадзора, в том числе неэффективное использование денежных средств», – отметил Краснов.

Он указал, что частые изменения в образовательных процессах приводят к устареванию предыдущих методических материалов. Выпускается множество книг, но они становятся неактуальными. Родители вынуждены тратить свои деньги на новые учебники и пособия. «Кто от этого выигрывает? Производители и авторы этих книг», – пояснил он.

«Все думают, что мы будем с этим мириться, что ли? Нет. Поэтому я внес акты реагирования и обязал министров навести порядок в том, чтобы наши люди, родители, дети учились по тем пособиям, которые актуальны. Так нельзя – менять ежегодно или раз в полгода какие-то требования», – сказал Краснов.