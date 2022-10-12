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Происшествия
12 октября 2022  09:12
Павел Климчак

Генпрокурор РФ рассказал о нарушениях во время вручения повесток на мобилизацию

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Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о случаях, когда повестки на мобилизацию получали студенты, старики и инвалиды. По его словам, с первых дней частичной мобилизации прокуратура устанавливала подобные нарушения и недостатки функционирования системы учета лиц, которые находятся в запасе.

Так, по словам Краснова, на призывные пункты вызывались студенты очных отделений, узкопрофильные врачи, специалисты IT-сферы, пожилые люди и инвалиды. А в некоторых регионах повестки на мобилизацию получали сотрудники оборонно-промышленного комплекса.

В связи с этим Генпрокурор заявил, что существующую сейчас в России мобилизационную систему нужно модернизировать.

«И делать тут одни военкоматы "крайними" неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются», – цитирует слова Краснова РИА Новости.

#мобилизация #Генпрокуратура РФ
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