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Происшествия
29 апреля 2022  10:21
Полина Шевчук

Генпрокурор РФ назначил нового Татарского природоохранного межрайонного прокурора

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Генеральный прокурор РФ подписал приказ о назначении старшего советника юстиции Айрата Низамиев на должность Татарского природоохранного межрайонного прокурора Республики Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нового руководителя коллективу представил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

 

Фото: © прокуратура РТ

Айрат Назимиев родом из Казани, выпускник Институт экономики, управления и права по специальности «юриспруденция».

На службу в органы прокуратуры поступил сразу после окончания вуза на должность заместителя прокурора Атнинского района РТ.

До назначения на новую должность с 2017 по 2022 годы занимал пост прокурора Балтасинского района республики.
 

 

#назначения #Прокуратура РТ
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