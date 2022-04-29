Генпрокурор РФ назначил нового Татарского природоохранного межрайонного прокурора

Генеральный прокурор РФ подписал приказ о назначении старшего советника юстиции Айрата Низамиев на должность Татарского природоохранного межрайонного прокурора Республики Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нового руководителя коллективу представил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Фото: © прокуратура РТ

Айрат Назимиев родом из Казани, выпускник Институт экономики, управления и права по специальности «юриспруденция».

На службу в органы прокуратуры поступил сразу после окончания вуза на должность заместителя прокурора Атнинского района РТ.

До назначения на новую должность с 2017 по 2022 годы занимал пост прокурора Балтасинского района республики.

