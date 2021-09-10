news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 сентября 2021  13:18
Полина Шевчук

Генпрокурор РФ назначил нового прокурора Сабинского района Татарстана

news_top_970_100

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Сабинского района назначен старший советник юстиции Ленар Валиуллин.

Валиуллин родился в деревне Карамышево Черемшанского района.

 

Фото: © прокуратура РТ

В 2005 году окончил Институт экономики, управления и права в Казани.

Свой трудовой путь Валиуллин начал в 2005 году в должности старшего следователя прокуратуры Вахитовского района города Казани.

Последние пять лет работал начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан.

Напомним, ранее занимавший эту должность Зефер Абитов назначен прокурором Апастовского района.
 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное