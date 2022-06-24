Генпрокурор РФ назначил нового прокурора Балтасинского района Татарстана

Приказом Генерального прокурора России новым прокурором Балтасинского района РТ стал старший советник юстиции Ильдар Гумярович Гайнуллин. Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры. Ранее занимавший этот пост Низамиев Айрат назначен прокурором Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры Татарстана.

Ильдар Гумярович родился 4 января 1964 года в деревне Ахмаметьево Буинского района республики, окончил Ульяновский филиал Московского юринститута по специальности правоведение. Работать в прокуратуре начал в 1992 году, тогда он служил помощником прокурора Кайбицкого района РТ.

Фото: Прокуратура РТ

После этого его назначили заместителем прокурора Буинского района, а затем – городского прокурора Буинска. В 2001 году он сам занимает должность Буинского прокурора, а в 2012 году его назначают главой надзорного ведомства Тетюшского района Татарстана.

Награжден почетной грамотой Генпрокурора РФ, медалью «290 лет прокуратуре России» и «300 лет прокуратуре России».