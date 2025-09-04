Генпрокурор поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб

Генеральный прокурор России Игорь Краснов после встречи с представителями бизнеса на полях ВЭФ поручил проверить ГАИ и Ространснадзор. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Один из участников встречи сообщил Краснову о барьерах, которые приходится преодолевать предпринимателям при реализации инвестиционных проектов.

«В частности, им была затронута проблема организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам – хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, отметил индивидуальный предприниматель из Хабаровска», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Генпрокурор России Игорь Краснов поручил приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.