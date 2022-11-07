Генпрокурор назначил на должность прокурора Агрызского района РТ Александра Непомнящего

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Агрызского района Татарстана назначен младший советник юстиции Александр Непомнящий, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.

Фото: Прокуратура РТ

Александр Непомнящий уроженец Ульяновска, выпускник юрфака Казанского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации.

С 2017 занимал должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по РТ управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан.

Фото: Прокуратура РТ

В 2019 году назначен на должность заместителя прокурора Верхнеуслонского района республики.