Генпрокурор назначил на должность прокурора Агрызского района РТ Александра Непомнящего
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Агрызского района Татарстана назначен младший советник юстиции Александр Непомнящий, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.
Александр Непомнящий уроженец Ульяновска, выпускник юрфака Казанского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации.
С 2017 занимал должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по РТ управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан.
В 2019 году назначен на должность заместителя прокурора Верхнеуслонского района республики.