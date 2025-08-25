news_header_top
Общество 25 августа 2025 16:05

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда

Генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда Российской Федерации.

Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Владимир Путин 22 августа присвоил Игорю Краснову звание заслуженного юриста РФ «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».

Краснов занимает должность генерального прокурора РФ с 22 января 2020 года, на этом посту он сменил Юрия Чайку.

