Генпрокуратура Украины возбудила дело против кинорежиссера Карена Шахназарова

Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского кинорежиссера Карена Шахназарова. Соответствующая запись появилась в телеграм-канале надзорного ведомства.

Имени режиссера в прокуратуре не сообщают, однако по сопровождающей пост фотографии становится ясно, что речь идет о Карене Шахназарове.

Режиссеру вменяют вину за оправдание СВО. В сообщении ведомства указывается, что Шахназаров, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение», выражал свою позицию в поддержку спецоперации.