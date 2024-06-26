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Генпрокуратура Украины возбудила дело против кинорежиссера Карена Шахназарова
Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского кинорежиссера Карена Шахназарова. Соответствующая запись появилась в телеграм-канале надзорного ведомства.
Имени режиссера в прокуратуре не сообщают, однако по сопровождающей пост фотографии становится ясно, что речь идет о Карене Шахназарове.
Режиссеру вменяют вину за оправдание СВО. В сообщении ведомства указывается, что Шахназаров, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение», выражал свою позицию в поддержку спецоперации.
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