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Генпрокуратура РФ запускает международный конкурс антикоррупционной рекламы
Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» в 2024 году.
Конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции и поиск креативных решений для борьбы с этим явлением.
Участники могут подать свои работы на официальном сайте конкурса https://anticorruption.life, где также опубликованы правила проведения, условия участия и критерии оценки работ.
Организаторы призывают молодых людей проявить креативность и внести свой вклад в борьбу с коррупцией через создание социальной рекламы.
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