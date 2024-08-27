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Происшествия 27 августа 2024 09:50

Генпрокуратура РФ запускает международный конкурс антикоррупционной рекламы

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Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» в 2024 году.

Конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции и поиск креативных решений для борьбы с этим явлением.

Участники могут подать свои работы на официальном сайте конкурса https://anticorruption.life, где также опубликованы правила проведения, условия участия и критерии оценки работ.

Организаторы призывают молодых людей проявить креативность и внести свой вклад в борьбу с коррупцией через создание социальной рекламы.

#коррупция
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