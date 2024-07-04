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Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов
Генеральная прокуратура РФ провела проверку в связи с увеличением количества побегов из колоний-поселений. По результатам проверки было внесено представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. В нем были указаны нарушения федерального законодательства в области обеспечения надзора за осужденными и профилактики их противоправного поведения, сообщает пресс-служба ведомства.
После получения представления ФСИН предприняла ряд мер организационного и практического характера для выполнения требований прокуратуры. Эти меры привели к значительному снижению числа побегов из колоний-поселений. За первые пять месяцев текущего года количество таких случаев сократилось более чем в три раза.
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