Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов

Генеральная прокуратура РФ провела проверку в связи с увеличением количества побегов из колоний-поселений. По результатам проверки было внесено представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. В нем были указаны нарушения федерального законодательства в области обеспечения надзора за осужденными и профилактики их противоправного поведения, сообщает пресс-служба ведомства.

После получения представления ФСИН предприняла ряд мер организационного и практического характера для выполнения требований прокуратуры. Эти меры привели к значительному снижению числа побегов из колоний-поселений. За первые пять месяцев текущего года количество таких случаев сократилось более чем в три раза.