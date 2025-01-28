Генпрокуратура РФ требует взыскать с главы Корпорации развития Курской области 3,2 млрд

Генеральная прокуратура России через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

Как сообщают РИА Новости, иск направлен в Ленинский райсуд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Корпорации развития Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин и компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг», «Энергосистема».

Прокуратура потребовала взыскать со всех участников 3,222 миллиарда рублей, а также заявила о необходимости наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем.

«Они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами, выделенными на защиту и укрепление обороноспособности страны от вторжения врага», – сообщается в материалах дела.