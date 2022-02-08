Генпрокуратура РФ: Татарстан стал лидером по зарплатным долгам в ПФО

По размеру задолженностей по выплатам зарплаты Татарстан занял первое место среди регионов ПФО, сообщил во время заседания итоговой коллегии Прокуратуры РТ заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин.

По словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, общая сумма долгов по оплате труда в республике составила порядка 245 млн рублей. Он добавил, что указанную задолженность преимущественно формирует одно проблемное предприятие – Казанский завод синтетического каучука, работа которого крайне важна для ракетостроения, космической и иных оборонных отраслей.

«Мы в свое время провели большую работу, привлекали конкурсных управляющих к административной ответственности, возбуждали дела, заявляли иски. Главным кредитором предприятия является ВЭБ. Одно время они даже препятствовали входу инвестора», – обозначил сложность ситуации Нафиков.

Он подчеркнул, что в настоящее время инвестор работает, выплачивает текущую зарплату, и постепенно снижает задолженность.