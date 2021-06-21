Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией американский Бард-колледж

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американского частного вуза «Бард-колледж» нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что решение было принято сегодня «по результатам изучения поступивших материалов». «Установлено, что ее (неправительственной образовательной организации — прим. Т-и) деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующая информация направлена в Министерство юстиции для внесения сведений в перечень признанных нежелательными иностранных и международных неправительственных организаций. Бард-колледж станет 35-м в списке нежелательных НПО.

Базирующийся в штате Нью-Йорк Бард-колледж был основан в 1860 году как колледж святого Стефана. Нынешнее название получил в 1934 году в честь своего основателя Джона Барда. С 1996 года частный американский вуз сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом.

В результате в структуре СПбГУ оказался создан факультет свободных искусств и наук. С 2011 года его деканом является бывший министр финансов, а ныне — председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В 2019 году в Бард-колледже был открыт представительский офис СПбГУ.

В мае руководство Петербургского университета направило запрос в Генпрокуратуру, чтобы прояснить возможность дальнейшего сотрудничества с Бард-колледжем. Ранее Координационный совет некоммерческих организаций России попросил проверить создаваемый в СПбГУ Университет свободных искусств и наук на наличие связи с иностранными неправительственными организациями. Речь шла о структурах, связанных с американским миллиардером Джорджем Соросом.