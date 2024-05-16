Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность SOTA media*

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Публикуемые SOTA media* материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе», – указано в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается также, что на сайте организации регулярно распространялись материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных Сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры.

* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.