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Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Freedom House
Генеральная прокуратура России объявила американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (США) нежелательной, сообщает РИА Новости.
Эта организация, согласно прокуратуре, призывает к конфискации российских активов и поддерживает установление главенствующей роли США в мире.
Кроме того, Freedom House активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту и оказывает поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ*-активистам.
Решение Генеральной прокуратуры связано с деятельностью Freedom House и ее позицией по отношению к России.
* Экстремистская организация, запрещена в России
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