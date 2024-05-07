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Происшествия 7 мая 2024 17:34

Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Freedom House

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Генеральная прокуратура России объявила американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. (США) нежелательной, сообщает РИА Новости.

Эта организация, согласно прокуратуре, призывает к конфискации российских активов и поддерживает установление главенствующей роли США в мире.

Кроме того, Freedom House активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту и оказывает поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ*-активистам.

Решение Генеральной прокуратуры связано с деятельностью Freedom House и ее позицией по отношению к России.

* Экстремистская организация, запрещена в России

#Генпрокуратура РФ
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