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Происшествия 24 января 2024 12:57

Генпрокуратура РФ предупредила о звонках с Украины детям с призывами взорвать многоэтажки

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Генпрокуратура РФ предупредила, что возобновились звонки и сообщения в мессенджерах и соцсетях детям, чтобы спровоцировать их устроить взрыв в многоэтажках, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону.

Генеральная прокуратура Российской Федерации оперативно принимает меры к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних.

#Генпрокуратура РФ
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