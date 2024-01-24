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Генпрокуратура РФ предупредила о звонках с Украины детям с призывами взорвать многоэтажки
Генпрокуратура РФ предупредила, что возобновились звонки и сообщения в мессенджерах и соцсетях детям, чтобы спровоцировать их устроить взрыв в многоэтажках, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону.
Генеральная прокуратура Российской Федерации оперативно принимает меры к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних.
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