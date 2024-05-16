Генпрокуратура РФ подала иск к экс-совладельцам ЮКОСа

Генпрокуратура обратилась в суд с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, а также Платону Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании». Карточка дела появилась в базе московских судов.

Суть требований в карточке не указана. Отмечается, что иск подан в интересах РФ. Первое рассмотрение материалов дела назначено на 27 мая.

Отметим также, что в январе 2024 года МВД России объявило в розыск Михаила Ходорковского*. По данным РИА Новости, в отношении него было открыто уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.