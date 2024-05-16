Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Генпрокуратура РФ подала иск к экс-совладельцам ЮКОСа
Генпрокуратура обратилась в суд с иском к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, а также Платону Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании». Карточка дела появилась в базе московских судов.
Суть требований в карточке не указана. Отмечается, что иск подан в интересах РФ. Первое рассмотрение материалов дела назначено на 27 мая.
Отметим также, что в январе 2024 года МВД России объявило в розыск Михаила Ходорковского*. По данным РИА Новости, в отношении него было открыто уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников