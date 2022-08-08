Генпрокуратура проверяет Пенсионный фонд после отказов гражданам в соцвыплатах

Генпрокуратура России начала проверку Пенсионного фонда РФ, чтобы проверить исполнение законодательства при заключении и выполнении контрактов на создание и развитие инфосистем. Поводом для проверки стал спорный случай в Краснодарском крае, когда гражданам необоснованно отказали в выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

ПФР объяснил отказ в выплатах тем, что доход жителей превышал краевой прожиточный минимум на душу населения. Прокуроры, однако, нашли техническую ошибку – суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды.

«Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны», – говорится в сообщении Генпрокуратуры. Региональному отделению ПФР вынесли представление.

С учетом «распространенного характера» подобных нарушений Генпрокуратура организовала полную проверку работы ПФР.

Кроме того, организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи. Это, по данным ведомства, позволило выявить более тысячи неправомерных решений, которые изменены.

Напомним, в конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности руководителя ПФР Андрея Кигима и назначил временно исполняющим его обязанности Сергей Чиркова.