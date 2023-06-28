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Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую газету Европа»
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации «Новая газета Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe). Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях», – указано в сообщении.
Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя РФ, безопасности государства.
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