Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую газету Европа»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации «Новая газета Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe). Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях», – указано в сообщении.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя РФ, безопасности государства.