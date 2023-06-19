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Происшествия 19 июня 2023 14:26

Генпрокуратура признала нежелательной работу группы «Агора» в РФ

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной правозащитной группы «Агора» на территории страны, сообщает РИА Новости.

Решение надзорного ведомства принято по итогам проверки.

По данным агентства, было решено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минюст включил в список иноагентов адвоката и уроженца Казани Павла Чикова*. Минюст заявил, что руководитель международной правозащитной группы «Агора» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

#Агора
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