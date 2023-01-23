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Политика
23 января 2023  22:36

Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Фонд Андрея Сахарова»

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Генеральная прокуратура РФ признала американскую организацию The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова») нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве считают, что фонд представляет угрозу «основам конституционного строя и безопасности РФ». Теперь Министерство юстиции должно внести его в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной.

Американский «Фонд Андрея Сахарова» аффилирован с российским «Фондом Сахарова» и с «Сахаровским центром» (признан НКО — иностранным агентом), а также с берлинским «Сахаров-центрумом». 

The Andrei Sakharov foundation был создан в США в 1990 году. Как и российским «Фондом Сахарова», им руководила вдова Андрея Сахарова Елена Боннэр.

#Генпрокуратура РФ
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