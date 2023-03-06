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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International в России
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Transparеncy International в России. Штаб-квартира находится в Берлине, руководят ею зарубежные граждане, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что информация была направлена в российский Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, и обнародования.
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