Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием изъять здание велотрека «Крылатское», принадлежащее Московской федерации профсоюзов, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо изъятия, Генпрокуратура также требовала арестовать имущество, запретить руководству СЦП «Крылатское» распоряжаться им и разрешить Росреестру проводить кадастровый учет и регистрацию прав на объект. Однако суд согласился только с последним требованием, посчитав остальные меры чрезмерными, так как они лишили бы собственника возможности владеть и пользоваться имуществом на период судебного разбирательства.

Аргументы Генпрокуратуры пока не приводятся в деле. Следующее заседание назначено на 24 июля.

Велотрек «Крылатское» был построен к Олимпиаде-80 в Москве и имеет общую площадь более 42 тысяч квадратных метров. В 1999 году здание перешло на баланс МФП, а в 2018 году было передано в собственность СЦП «Крылатское» в качестве имущественного вклада.