Происшествия 4 апреля 2026 11:01

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-главы СК одного из округов Москвы

Генпрокуратура РФ требует изъять имущество экс-главы СК по Северо-Западному административному округу Москвы Сергея Ромодановского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Перечень имущества, которое планируется взыскать, не раскрывают. Предварительная беседа по иску состоится 14 апреля.

В настоящее время Ромодановский отбывает 19-летний срок по делу об IT-компании Merlion. Он был одним из тех, кто участвовал в незаконном уголовном преследовании владельцев компании, которое осуществлялось с помощью фабрикации доказательств, незаконных задержаний и коррупции.

#Москва #Генпрокуратура РФ #следственный комитет россии
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

