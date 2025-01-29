Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово и связанным с ним компаниям

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд против ряда компаний группы «Домодедово» и участников схемы владения аэропортом, включая его основного владельца Дмитрия Каменщика, передает ТАСС. Суть исковых претензий пока неизвестна.

Среди ответчиков – около 30 компаний, участвующих в управлении аэропортом и входящих в структуру его владения. В частности, это ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз» и другие. Также в списке ответчиков Валерий Коган, председатель наблюдательного совета аэропорта.

Кроме того, Генпрокуратура подала заявление о принятии обеспечительных мер.