Генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать «Мемориал»*

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с требованием ликвидировать организацию «Международный мемориал»*, признанную в России НКО — иностранным агентом. Об этом сообщает ТАСС.

Аналогичное требование прокуратура Москвы направила в Московский городской суд относительно правозащитного центра «Мемориал»*, также признанного НКО-иноагентом.

Эти требования Генеральная прокуратура объяснила тем, что обе организации, по ее данным, «осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов».

В Генпрокуратуре заявили также, что «Мемориал»* будто бы скрывал факт выполнения функции иностранного агента, упомянув, что эти НКО и их должностные лица с 2019 года не раз привлекались к административной ответственности.

По информации самого «Международного мемориала»*, поводом для обращения в суд стала «немаркировка материалов организации», отмечает РБК.

Правозащитный центр «Мемориал»* включен в российский реестр НКО-иноагентов с 2014 года. В него также попали межрегиональная общественная организация «Информационно-просветительский центр „Мемориал“»*, научно-информационный центр «Мемориал»* и международное историко-просветительское общество «Мемориал»*.

Московская общественная группа «Мемориал» возникла в 1987 году. В 1989-м она и аналогичные региональные структуры объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал». Его первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Основной задачей организации изначально было исследование политических репрессий в Советском Союзе.

*Организация признана в России НКО — иностранным агентом.