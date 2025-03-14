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Происшествия 14 марта 2025 09:20

Генпрокуратура обнаружила хищение 100 млн рублей в Институте оценки качества образования

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Генпрокуратура РФ во время проверки выявила хищение более 100 млн рублей в подведомственном Рособрнадзору Институте оценки качества образования. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в период 2021–2022 годов Рособрнадзором были заключены государственные контракты на проведение исследований качества образования учащихся школ на общую сумму более 140 млн рублей.

Сотрудники института, подчиненного Рособрнадзору, разработали мошенническую схему с участием аффилированных организаций, заключив фиктивные договоры на выполнение указанных работ. В итоге было похищено свыше 100 млн рублей бюджетных средств.

#Генпрокуратура России #Хищение
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