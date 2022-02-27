Генпрокуратура: Любая помощь иностранному государству, направленная против РФ - госизмена

В Генпрокуратуре России предупредили, что любая помощь иностранному государству – финансовая, материальная, консультационная и так далее – будет считаться государственной изменой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей № 275 УК РФ (государственная измена)», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что данное преступление предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.