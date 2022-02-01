Генпрокуратура готовит поправки об отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Поправки к закону о «Об автодорогах и о дорожной деятельности» готовит Генеральная прокуратура. Речь идет о том, чтобы сделать процедуру аннулирования ошибочных штрафов с дорожных камер более удобной, сообщает издание «Коммерсантъ».

Поправки позволят отменять ошибочные штрафы без обращения пострадавших водителей.

В прошлом году в регионах прокуратура провела проверку комплесов автоматической фиксации нарушений. Было установлено, что камеры зачастую «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», отметили в Генпрокуратуре.

К примеру, в Дагестане, Краснодарском крае, Иркутской и Московской областях были обнаружены камеры, которые находились за пределами мест концентрации ДТП. В Нижегородской области за несколько дней ГИБДД с помощью камер вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости. Сумма превысила 4,2 млн. Но нарушений на самом деле не было – комплекс определял скорость неверно, так как был неправильно закреплен. В дальнейшем все штрафы были отменены.

Решить вопрос с отменой штрафов за нарушения Правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры, в 2019 году поручил президент Владимир Путин. Осенью 2021-го генпрокурор Игорь Краснов раскритиковал работу с дорожными камерами, заявив, что их установка часто «преследует цели обогащения, монетизации, чтобы как можно быстрее получить прибыль». «А вопросы безопасности отходят на второй план», — говорил он.