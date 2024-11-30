Генпрокуратура ФРГ установила личности двух причастных к подрыву «Северных потоков»

Генеральной прокуратуре ФРГ удалось установить личности двух подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом в интервью журналу Der Spiegel рассказал генпрокурор Йенс Роммель.

По его словам, это успех, на которой «изначально не обязательно было рассчитывать». В то же время пока неизвестны мотивы, предпосылки преступления и личности других причастных. Также еще предстоит определить, была ли в подрыве газопроводов государственная вовлеченность.

«Наше расследование основано на том факте, что были повреждены газопроводы, которые должны были обеспечивать важную часть поставок газа в Германию, — продолжил собеседник издания. — Это была серьезная атака на энергоснабжение нашей страны, которая была направлена на дестабилизацию местной экономики и общества, независимо от какой-либо политической классификации».

В заключение он отказался от комментариев по ситуации с неисполнением Польшей ордера на арест подозреваемого в подрыве. Роммель подчеркнул, что подобные заявления не предназначены для общественности.