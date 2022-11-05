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Культура
5 ноября 2022  16:24

Генпродюсер «Созвездия» награжден премией за вклад в развитие гражданского общества

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Сегодня заслуженный деятель искусств Татарстана и Республики Крым Дмитрий Туманов был отмечен Премией Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане. Награда была передана ему из рук самого Рустама Минниханова.

Дмитрий Туманов заслужил общественное признание за вклад в сохранение и развитие многонациональной культуры и искусства Республики Татарстан, активную многолетнюю работу по поиску и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, создание и развитие уникальных республиканских фестивальных движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнен заман». 

«Хочу выразить слова благодарности нашему Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу за столь высокую честь. Это награда — признание заслуг далеко не только моих, но и огромных команд, работающих над созданием проектов "Созвездие-Йолдызлык" и "Наше время – Безнен заман", которые названы уникальными», – отметил Туманов. 

Награждение состоялось в Казанском Кремле. Конкурс на соискание премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане прошел при значительной активности наиболее признанных и известных представителей общественности. В ходе церемонии были отмечены лучшие практики в развитии общественного движения Татарстана.

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