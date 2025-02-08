Genotek отнес татар к числу самых выносливых народов России

Состязания на Сабантуе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Наиболее генетически предрасположенными к выносливости народами России оказались буряты (31,87%), родственные друг другу карачаевцы и балкарцы (29,09%) и корейцы (27,06%). Татары (19,2%) также попали в топ-10, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного медицинской компанией Genotek.

Помимо упомянутых выше, в первой десятке наиболее выносливых российских народов оказались башкиры (17,58%), якуты (23,08%), чуваши (22,63%), дагестанцы (19,67%), (19,2%), осетины (16,67%) и южные русские, генетически отличающиеся от северных (16,45%).

Вторую десятку рейтинга, составленного специалистами Genotek, составили удмурты (16,44%), северные русские (15,98%), украинцы (15,79%), русские, рассмотренные без разделения на южных и северных (15,74%), чеченцы (15,08%), белорусы (14,43%), горские евреи (14,29%), армяне (12,16%), ашкеназские евреи (8,7%) и азербайджанцы (5,66%).

Исследователи Genotek изучили более 166 тыс. геномов жителей России. В частности, их интересовали изменения в генах ACE и ACTN3, кодирующих ангиотензинпревращающий фермент и белок альфа-актинин-3. Первый чаще встречается у профессиональных лыжников, бегунов, велоспортсменов и марафонцев, а второй — у людей с генотипами ТТ или ТС и лучшими показателями тестирования на выносливость.

«<...> важно понимать, что генетическая предрасположенность – это лишь часть уравнения. Тренировки, питание и образ жизни также оказывают огромное влияние», – прокомментировал результаты исследования его руководитель – директор по науке Genotek Александр Ракитько.

Впрочем, директор Института биомедицины университета Пирогова член-корреспондент РАН Егор Прохорчук усомнился в научной обоснованности исследования, напомнив, что выносливость зависит «от множества генетических и средовых факторов».

Кроме того, ученый указал на то, что достоверность полученных Genotek результатов снижает отсутствие описания регрессионных моделей (помогают оценить влияние разных факторов на выносливость) и ROC-кривых (позволяют определить точность модели).

В свою очередь руководящий лабораторией эпигенетики в Институте общей генетики доктор биологических наук Сергей Киселев обратил внимание на то, что гены, достоверно ассоциированные с выносливостью, на данный момент неизвестны.