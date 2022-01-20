Легендарный казанский хоккеист Геннадий Маслов отмечает 70-летний юбилей

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает Геннадий Маслов — легендарный казанский хоккеист, заслуженный тренер России.

Один из лучших советских нападающих 1970-х годов, участник клубных суперсерий (в составе московских «Крыльев Советов») между НХЛ и СССР, автор абсолютных рекордов результативности отечественного хоккея во всех лигах.

Нынешнему поколению хоккеистов могут только присниться 140 результативных очков (84 шайбы + 56 передач), набранных Геннадием Масловым в сезоне 1982-1983 годов в составе СК им.Урицкого.

Всего 681 шайбу легендарный бомбардир забросил в чемпионатах СССР, в том числе 556 — за казанский клуб.

Долгие годы Маслов приносил радость своей яркой и результативной игрой многомиллионной армии любителей хоккея в нашей стране. Затем не один год Геннадий Семенович трудился тренером в системе родного клуба.