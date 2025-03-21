Геннадий Зюганов: «Слежу внимательно за результатами Овечкина»

Депутат государственной думы РФ Геннадий Зюганов прокомментировал успехи нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Слежу внимательно за результатами Овечкина. Сейчас уже по голам у него три восьмёрки. Осталось совсем немножко до рекорда. Я его близко знаю — это могущий и крепкий хоккеист с сильным характером. Даже Трамп был вынужден похлопать Александра по плечу и признать его подвиг. Это «Русская ракета», как был Павел Буре. Вообще всё это показывает пример, что надо дружить. И показывать лучше на спортивных площадках кто умнее, сильнее. Уверен, уже в апреле Овечкин может решить эту задачу. Тогда его поздравим», – цитирует Зюганова «Legalbet.ru».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2024\25 на счету Александра Овечкина 35 голов и 22 результативные передачи.

От побития рекорда Гретцки форварда отделяет семь заброшенных шайб.